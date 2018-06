Vlaamse is 'Beste Onderneemster ter Wereld': "Hoe meer elektronica, hoe beter voor ons”

Françoise Chombaris medeoprichtster en topvrouw van Melexis, een wereldspeler op het vlak van elektronica voor de auto-industrie. Onder leiding van Chombar heeft het Looise bedrijf vandaag zo’n 1.400 medewerkers in 14 landen en boekte het vorig jaar een omzet van 512 miljoen euro. In april jongstleden werd de CEO in New York bekroond tot beste vrouwelijke ondernemer ter wereld.