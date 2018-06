WK 2018 - Kosovaren en Albanezen willen boetes Xhaka, Shaqiri en Lichtsteiner betalen

Heel wat Kosovaren en Albanezen willen in de bres springen voor de door de FIFA beboete Zwitserse spelers Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri en Stephan Lichtsteiner. Zij vierden tijdens de met 2-1 gewonnen WK-match tegen Servië hun doelpunten met een politiek gebaar.

Xhaka, Shaqiri en Lichtsteiner kregen boetes omdat ze de doelpunten van Zwitserland en de overwinning vierden door met een gebaar de tweekoppige Albanese arend uit te beelden, symbool voor eenheid onder de Albanezen. Xhaka en Shaqiri zijn beiden van Kosovaarse origine. Door de Serviërs wordt deze viering gezien als een vorm van provocatie: Belgrado weigert nog steeds de onafhankelijkheid van zijn voormalige provincie Kosovo (met een Albanese meerderheid) te erkennen.

Zowel Xhaka als Shaqiri kreeg van de FIFA een boete van 8.500 euro. De Zwitserse kapitein Lichtsteiner kreeg een boete van 4.000 euro.

Omdat ze niet voor hun vaderland kunnen supporteren op dit WK, scharen verscheidene Kosovaren en Albanezen zich tijdens het WK achter Zwitserland. Er wonen naar schatting zo’n 200.000 Kosovaren in het Alpenland. Een online crowdfundingcampagne leverde op één dag al bijna 18.000 euro op voor Xhaka, Shaqiri en Lichtsteiner.

De Kosovaarse minister van Handel en Industrie Bajram Hasani zei al dat hij zijn maandloon (1.500 euro) zou afstaan als bijdrage. “Ze werden enkel en alleen gestraft omdat ze hun origine niet verloochenen. Ze zijn hun afkomst niet vergeten”, verklaarde hij aan de lokale pers. “Dit geld is een peulschil vergeleken met de vreugde die Granit Xhaka en Xherdan Shaqiri ons hebben bezorgd door hun doelpunten met dat symbool te vieren”, voegde Hasani er nog aan toe.

In Albanië kondigde premier Edi Rama via Facebook aan dat hij een bankrekening heeft geopend die moet dienen als bijdrage aan de “absurde boete van de FIFA”. Hij nodigt zijn landgenoten uit om een “symbolische bijdrage” te storten. “Vrees de arend niet”, schreef Rama. “Met dit gebaar willen we Xhaka en Shaqiri onze dankbaarheid uitdrukken.”

Shaqiri werd in 1991 geboren in Kosovo. Toen was Kosovo nog een Servische provincie die voornamelijk door Albanezen werd bevolkt. De aanvallende middenvelder verhuisde op eenjarige leeftijd met zijn familie naar Zwitserland. Xhaka werd in 1992 geboren in Zwitserland. Zijn ouders zijn beiden Kosovaars. Zijn broer Taulant speelde tot zijn 21e bij de jeugdploegen van het Zwitserse nationale elftal. Uiteindelijk besliste hij om de kleuren van Albanië te verdedigen.