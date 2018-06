Simon Mignolet is altijd als eerste in de fitness en als laatste weg: "Keepen is mentaal een zware taak"

Bij Frankrijk kreeg reservedoelman Steve Mandanda zijn kans in de overbodige laatste groepswedstrijd tegen Denemarken. Het is nog maar de vraag of Roberto Martinez hetzelfde doet met Thibaut Courtois en Simon Mignolet tegen Engeland. Maar of hij nu speelt of niet, klaar is de Truienaar altijd. Op de bank bij Liverpool voor die vermaledijde Karius of in de dug-out bij de Rode Duivels, op geen enkel moment laat Big Si het hangen. Vraag het aan de stafleden welke Rode Duivel nog het meest met zijn vak bezig is en Simon Mignolet wordt het vaakst genoemd. Een inkijk in de levensstijl van de Truiense machine.