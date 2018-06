Je kan nooit te veel planten hebben: met deze tips blijven ze het hele jaar mooi

Met een plant in huis kan je niets verkeerd doen. Dat tonen plantenexpert Judith Baehner en vormgeefster Irene Schampaert in hun nieuwe boek ‘Wonderplants 2’. Het loopt alleen mis als de plant op de verkeerde plek staat of niet goed verzorgd wordt. Daarom: tips om dat te vermijden.

Twintig eigenzinnige interieurs van over de hele wereld, waarin de planten de identiteit bepalen. Als je nog geen groene vingers had, dan krijg je die wel wanneer je door ‘Wonderplants 2’ bladert. Want hoe klein of clean je huis ook is, je kan nooit echt te veel planten hebben. Alleen moeten die zich wel op de juiste plek staan en niet te veel, maar ook niet te weinig, water krijgen. Wij vroegen Judith en Irene, de auteurs van het boek, naar hun geheimen.

De tips van Judith Baehner, kamerplantenkenner, styliste en redacteur

- Je hoeft geen heel licht huis te hebben om planten te houden: in het bos groeien er ook heel veel planten onder de bomen en die met minder licht toekunnen. Planten met grote bladeren of een fijn vertakt blad met een groot oppervlak, zoals een varen of een gatenplant, hebben bijvoorbeeld niet zoveel licht nodig. Deze kan je ook gerust op een donkerdere plek zitten.

- Planten zoals een Strelizia of een bananenplant hebben ook grote bladeren maar zij hebben weer veel licht nodig om te kunnen groeien. Planten met een wat leerachtig blad kunnen ook wat donkerder staan, zij verdampen relatief weinig vocht. Planten zoals cactussen en vetplanten, die water echt opslaan in de stengels en het blad overleven ook onder zonnige omstandigheden, daarvoor hebben ze een paar goede trucjes. Wil je alles weten, lees dan altijd goed op het label hoeveel licht je plant nodig heeft.

- Denk op voorhand na over welke plant je waar gaat zetten: planten worden namelijk niet graag verplaatst. “Wanneer je een plant op een andere plek zet, moet die zich aanpassen aan nieuwe omstandigheden. De energie die de plant daar in steekt, heeft hij eigenlijk nodig om te groeien. Soms gaan planten zelfs hun bladeren afstoten omdat ze anders niet kunnen overleven.”

- Hoeveel water heeft je plant nodig? “Er zijn grofweg drie groepen planten: de eerste heeft weinig water nodig en mag al eens af en toe in droge grond staan. Vetplanten en cactussen bijvoorbeeld, kunnen veel water opslaan en hoeven dus niet zo veel water te krijgen. De meeste planten behoren tot de middengroep, die best in licht vochtige grond moet staan - hij mag niet verdrogen maar ook niet te nat zijn. Het best is om je vingers even in de grond te steken en goed te voelen hoe vochtig de grond nog is. Een laatste groep heeft dan weer heel veel water nodig, zoals een Papyrus of een Sarrascenia.

- Als je in de winter een warm,droog huis hebt, besproei je planten beter dan ze te veel water te geven - dan hebben ze erg veel last van de droge lucht. In de zomer zetten we de ramen vaker open en is er door die betere ventilatie ook een betere luchtvochtigheid, dus is het iets minder nodig. Een plant is sowieso een goede indicator van hoe het met je huis gesteld is qua luchtkwaliteit, vochtigheid, ….

- Heeft je plant extra voeding nodig? “Als je een plant koopt in verse potgrond, heeft die genoeg voeding. Daarna kan het geen kwaad één keer om de maand à twee maanden wat voeding bij het water doen of een kegeltje met voedingsstoffen in de grond steken. Na twee jaar is de potgrond wel uitgeput en kan je de plant best eens verpotten”.

Planten passen ook in een strak interieur

De tips van Irene, grafisch ontwerpster. Zij zocht de interieurs, interviewde de bewoners en schreef de teksten voor ‘Wonderplants 2’ bij elkaar.

- “Volg de stijl van je interieur. Als je een heel strak interieur hebt, kan je zeker planten zetten, maar dan is het misschien wat raar om een hele plantenmuur te hebben. In het boek staat een voorbeeld van een heel clean interieur, waarin de planten perfect passen. Als je klein woont, is het bijvoorbeeld mooi om één grote plant te zetten.”

De plantenmuur in Parijs

- “Ik zal nooit zeggen dat je niet te veel planten mag zetten. Ik ben een grote fan van planten groeperen: in het boek staat een interieur in Parijs waarin weinig planten staan, maar één muur is er wel volledig mee bezet.”

- “Hou rekening met je levensstijl. Als je weet dat je niet graag planten verzorgt, neem dan een plant die weinig zorg nodig heeft? Als je een zorgend type bent, neem dan geen cactus.”

- “Planten brengen kleur, maar bloempotten ook. In één interieur heeft een vrouw bijna alleen met blauwe bloempotten gewerkt. Dat maakt het bijna humoristisch.”

- “Planten zeggen iets over je persoonlijkheid. Niemand zet planten op dezelfde manier. Er s geen foute manier om het te doen, planten kunnen nooit ‘niet mooi’ zijn, zolang ze op een plaats staan waar ze graag staan en goed verzorgd worden.

‘Wonder Plants 2’, Planten in je interieur van Irenae Schampaert en Judith Baehner is uitgegeven bij Lannoo en kost 34.99 euro. Het boek verzamelt 20 inspirerende groene interieurs, de nieuwe groentrends, een plantenoverzicht en handige tips & tricks.