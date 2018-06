Wout van Aert spreekt klare taal over zijn professionele toekomst: “Ik wil kortelings knopen doorhakken”

Telefacts Zomer spendeerde vanavond een lang item aan Wout van Aert. VTM-journalist Merijn Casteleyn zette zich in het spoor van de wereldkampioen veldrijden aan de vooravond van zijn huwelijksfeest. Van Aert sprak er onder meer over zijn directe toekomst: “Ik wil kortelings knopen doorhakken.”

Sarah De Bie en Wout Van Aert stappen volgend weekend in het huwelijksbootje. Voor Telefacts Zomer voldoende reden om het Kempense koppel van nabij te volgen. Van Aert had het er ook over zijn nabije toekomst. “Ik ben daar erg mee bezig”, vertelt de Kempenaar in de reportage. “Ik wil zelfs dat ik daar op korte termijn nieuws over weet. Dat zeg ik ook tegen de mensen die erin betrokken zijn. Ik wil kortelings knopen kunnen doorhakken.”

Van Aert weet wat hij wil. “Mijn vereiste is dat de huidige ploeg sterker kan worden. Anders moet ik daar andere oplossingen voor zoeken. Dat weten ze nu ook. Ze hebben daar nu nog even de tijd voor om dingen te kunnen aantonen. Maar ik kijk naar mijn eigen carrière. Als ik nu een contract voor twee of drie jaar teken, dan kom ik op een leeftijd dat ik verschillende stappen heb willen zetten. Het is echt een belangrijke beslissing die ik moet nemen. En mij maken ze geen blaasjes meer wijs.”

Vrij vertaald: teammanager Nick Nuyens wordt gesommeerd om Veranda’s Willems - Crelan deftig uit te bouwen of Van Aert kiest andere oorden. De gespecialiseerde wielersite Cyclingnews meldde vandaag alvast dat Bahrain-Merida voluit zijn zinnen heeft gezet op de Kempenaar die echter volgend jaar nog onder contract ligt bij het team van Nick Nuyens. Enkel indien het team van Rik Verbrugghe bereid is een deftige afkoopsom te betalen, kan Van Aert nog dit seizoen vertrekken.