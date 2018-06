Dames van serviceclub Soroptimisten Hamont-Achel fietsen voor Think Pink

Hamont-Achel - Net als vorig jaar waar ze een ronde in Vlaanderen reden hebben de dames dit jaar samen met 74 enthousiaste dames van over het hele Vlaamse land, in vier dagen van Parijs naar Brussel gereden : da's goed voor meer dan 400 km fietsplezier voor onze Bike for Think Pink'sters! Van 20 tot 24 juni fietsten ze zo’n dikke 100 km per dag. Deze topvrouwen met een hart van goud wisten het fenomenale bedrag van € 82.754,38 in te zamelen voor het SMART Fonds, dat innovatief wetenschappelijk onderzoek voor borstkanker financiert.

Team captain Ann Vanduffel geflankeerd door Mich Reynders, vice voorzitter en gesteund door Elly Boonen en Marina Hoeken, zagen enkele weken voor de start Lieve Vandebroek, voorzitster van de Soroptimisten International club afdeling Hamont-Achel uitvallen met een zware schouderblessure en twee weken voor de start werd clublid Marina Coninx het slachtoffer van een heel zwaar verkeersongeval tijdens een voorbereidingsrit. Deze onfortuinlijke dames werden gelukkig vervangen door de sympathieke Elly Cox en Christel Bernaerts (beiden uit Pelt). Voor volgend jaar leggen de soropdames de lat weer hoog door in vier dagen van Amsterdam naar Brussel te gaan rijden. Het zijn één voor één geweldige madammen met een aanstekelijk enthousiasme én doorzettingsvermogen die op deze wijze de preventie en de noodzaak van het jaarlijks onderzoek van uw borsten onder de kijker willen brengen. Met 75% getroffen vrouwen 40 jaar geleden naar slechts 18%, vorig jaar, bewijzen de cijfers dat ze op de goede weg zijn, maar nog steeds ligt de drempel voor velen te hoog. Sensibilisering en informeren blijft dus noodzakelijk.