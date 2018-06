Meest gepiercete man ter wereld brengt bezoek aan Hasselt

Hasselt - Duitser Rolf Buchholz (53), die in het Guinness Book of Records staat als meest gepiercete man ter wereld, zal dit weekend te gast zijn op het tattoo- en lifestyle evenement Ink Mania 2018 in de Etias Arena in Hasselt.

De Duitser heeft 453 piercings over zijn hele lichaam, waarvan 278 in zijn geslachtsdelen. Uit zijn voorhoofd steken twee huidimplantaten die op hoorns lijken. In eerdere interviews zei Buchholz al dat niet iedereen fan is van zijn uiterlijk en dat hij sommige landen zelfs niet binnen mag.

Naast het bezoek van Buchholz, hoopt de organisatie van het evenement dit weekend ook twee wereldrecords te breken, die van ‘Grootste tattoo evenement ter wereld’ en ‘Meeste tattoos die tegelijkertijd gezet worden’.

Tattoo Convention Kiev Photo Igor Matyushenko Een bericht gedeeld door Rolf Buchholz (@robuchholz) op 22 Jun 2018 om 9:41 (PDT)

Tattoo Convention Kiev Photo Igor Matyushenko Een bericht gedeeld door Rolf Buchholz (@robuchholz) op 23 Jun 2018 om 8:53 (PDT)

Oslo Suspension Sunday April, Wings of Desire Een bericht gedeeld door Rolf Buchholz (@robuchholz) op 29 Apr 2018 om 9:56 (PDT)

Ink Mania vindt plaats van 29 juni tot en met 1 juli. Meer info vind je hier.