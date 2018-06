Radja Nainggolan is in Milaan. Internazionale stelde onze landgenoot vandaag officieel voor, nadat hij zijn krabbel zette onder een verbintenis tot 2022. De Nerazzurri halen alles uit de kast om de middenvelder voor te stellen, zoveel is duidelijk. Op de sociale media postte het een video van een ninja die door de stad vliegt. Op het einde onthult Nainggolan dan zijn identiteit.