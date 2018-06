Oostham

Ham - Fons Beckers werd 100 jaar!

Samana Oostham mocht weer een honderdjarige in de bloemetjes zetten. We bezochten de kranige Fons (Fonske) Beckers in het wzc Ocura. Het was een gezellige babbel over het vroegere en huidige leven in Ham. Een zeer tevreden bejaarde, die zich gelukkig prijst om zo oud te mogen worden. We wensen Fonske in naam van alle Samana-leden nog een fijn leven.