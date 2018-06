Triomf voor Trump: groen licht voor inreisverbod vanuit moslimlanden

Het Amerikaans Hooggerechtshof heeft dinsdag het anti-immigratiedecreet van president Donald Trump gevalideerd. Daarmee behaalt het staatshoofd een definitieve overwinning na een lange juridische strijd rond deze extreem controversiële maatregel.

Vijf rechters stemden voor en vier tegen het decreet, dat onderdanen uit zes - overwegend islamitische - landen permanent de toegang tot het Amerikaans grondgebied ontzegt. Concreet gaat het over een inreisverbod van inwoners uit Iran, Libië, Syrië, Somalië en Jemen.

Het Hooggerechtshof meent in het arrest, opgesteld door voorzitter John Roberts, dat de president enkel op legitieme wijze gebruikmaakte van zijn prerogatieven inzake immigratie. De tekst is de derde versie van een decreet dat een schokgolf door de wereld stuurde toen het Witte Huis het decreet op 27 januari 2017 abrupt in werking stelde, een week na het aantreden van Trump.

Vlak nadat het nieuws bekendraakte, reageerde de president in zijn gekende stijl via zijn Twitter-account: “Het Hooggerechtshof handhaaft het inreisverbod. Wow!”.

SUPREME COURT UPHOLDS TRUMP TRAVEL BAN. Wow! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 juni 2018

De beslissing is alvast een grote overwinning voor Trump, die migratiethema hoog op zijn agenda had staan tijdens zijn verkiezingscampagne.

“Hatelijk beleid”

De jongste versie van het inreisverbod sluit de Amerikaanse grenzen voor ongeveer 150 miljoen mensen. De tegenstanders hekelden een “anti-moslimsdecreet”, een beschuldiging die de regering krachtig tegensprak.

Amnesty International heeft intussen gereageerd op het besluit van het Hooggerechtshof. “Een hatelijk beleid, dat geen plaats heeft in een land dat claimt de mensenrechten hoog in het vaandel te dragen”, reageert Ryan Mace van de mensenrechtenorganisatie.