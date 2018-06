Deliveroo in Hasselt: Restaurants betalen commissie van 30 procent, “maar je kan er niet om heen”

Sinds vandaag kan u via Deliveroo ook eten laten bezorgen in Hasselt. Na enkele klikken online levert één van de twintig koeriers de maaltijd per fiets bij u thuis, op het werk of zelfs in een park. Het werkstatuut van die bezorgers is echter wel omstreden, en als u de lokale horeca wil steunen, bestelt u uw hap toch beter rechtstreeks. “Deliveroo vraagt een commissie die schommelt rond de 30 procent, wat redelijk heftig is.”