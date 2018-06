Vier jaar cel voor man die chiroleidster Julie (22) doodreed

Gent - De autobestuurder die in september 2017 chiroleidster Julie Roelens doodreed in het Oost-Vlaamse Evergem, krijgt 30 maanden cel voor onopzettelijke doding en 18 maanden cel voor vluchtmisdrijf. Dat heeft de Gentse politierechtbank dinsdagmiddag beslist.

Het ongeval gebeurde rond half vier in de nacht van 9 op 10 september in de Vaartstraat West in Evergem. De 22-jarige Julie Roelens overleefde het ongeval niet. De 39-jarige bestuurder reed na het ongeval door zonder het slachtoffer te helpen, maar werd later door de politie opgepakt. Uit onderzoek bleek dat de man onder invloed was van alcohol en drugs.

De Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen had een verkeersdeskundige en een wetsgeneesheer aangesteld om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. De autobestuurder werd aangehouden door de onderzoeksrechter en de raadkamer bevestigde toen de aanhouding, maar de man is intussen vrij onder voorwaarden.

2,14 promille

De politierechtbank legde dinsdag 30 maanden jaar cel op voor onopzettelijke doding en 18 maanden cel voor vluchtmisdrijf. “Het tragische ongeval had kunnen vermeden worden als de beklaagde alerter was geweest. Even uitwijken naar links was voldoende geweest. Dat dat niet gebeurde, is te verklaren door overmachtig alcohol- en drugsmisbruik”, motiveerde de politierechter. De man had 2,14 promille alcohol in het bloed en verkeerde onder invloed van cocaïne en amfetamine.

De man krijgt ook rijverbod van acht jaar en een boete van 8.000 euro. Hij werd lichamelijk en geestelijk ongeschikt verklaard om een motorvoertuig te besturen en moet de theoretische, praktische, medische en psychologische proeven opnieuw afleggen als hij opnieuw wil rijden. De familie van het slachtoffer krijgt een schadevergoeding van ongeveer 50.000 euro. De man kan nog in beroep gaan tegen het vonnis.

Geen remspoor

Het openbaar ministerie had drie jaar cel gevorderd voor de feiten. “Het slachtoffer liep op het fietspad of op de uiterst rechtse rand van de rijbaan, maar in beide gevallen mocht zij volgens de verkeersregels daar lopen. Er was geen enkel remspoor. Hij had zijn snelheid moeten aanpassen en zijn grootlichten moeten gebruiken. De beklaagde moet streng gestraft worden omdat hij in de wagen stapte na alcohol- en drugsmisbruik”, stelde de aanklager bij de behandeling van de zaak.

De verdediging voerde echter aan dat de aanrijding onvermijdbaar was voor de bestuurder. “Het meisje liep naast haar fiets op de rijbaan of op het fietspad, zo blijkt uit de verslagen van de deskundigen. Ze dook 20 meter voor mij plots op, verklaarde mijn cliënt. Het ongeval was onvermijdbaar, ongeacht of hij onder invloed van drank en drugs was. Als men de drugs en de drank wegdenkt, had elke bestuurder te weinig reactietijd”, pleitte advocaat Serge Defrenne.

De politierechtbank wees die hypothese af. “We komen tot het besluit dat er geen fout was in hoofde van het slachtoffer. Ze was geenzins een onvoorzienbare hindernis. Van een bestuurder van een voertuig mag verwacht worden dat hij aandacht heeft voor de gebruikers van het fietspad”, oordeelde de politierechter.

Opgelucht

“De man heeft tot op heden nog geen enkel woord waarheid gesproken”, had de advocaat van de ouders van het slachtoffer gepleit. “Nu zegt hij dat Julie op de rijbaan liep, maar daar is geen enkele aanwijzing voor. Hij was aan het zwalpen van links naar rechts en heeft Julie op het fietspad aangereden. Hij heeft het niet gewild, maar als je zelf de wagen neemt in die omstandigheden, dan ben je een potentiële moordenaar. Hij had een hele bak bier op en is op het einde nog coke beginnen snuiven. We zitten bijna bij moord”, stelde advocaat August Blomme.

De vader van het slachtoffer is tevreden met het vonnis. “Mijn vrouw en ik zijn opgelucht. In het begin leek het alsof Julie verantwoordelijk was voor het ongeval. Nu is duidelijk gesteld dat dat niet zo is. Het was heel zwaar om dragen dat iemand in die toestand iemand aanrijdt en dan nog probeert om de schuld in ons dochter haar schoenen te schuiven. Het is een zware straf. Ik denk dat de rechter hiermee een voorbeeld wil stellen, en terecht.”