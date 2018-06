Cardi B is stiekem getrouwd: "Ik wou dit voor mezelf houden"

Cardi B kondigde in oktober dan wel haar verloving aan met Offset, maar nu blijkt dat de twee eigenlijk al maanden getrouwd zijn. De populaire rapper heeft het nieuws ondertussen zelf al bevestigd. "Er zijn veel momenten die deel met de wereld, maar er zijn ook veel momenten die ik voor mezelf wil houden. Trouwen hoort daar bij."

In april vielen fans van Cardi B al van hun stoel van verbazing toen de rapper in de talkshow Saturday Night Live aankondigde dat ze zwanger is en in juli zou bevallen, en nu heeft ze hen weer verrast. Want, zo blijkt, ze is ook al maanden getrouwd met rapper Offset. Het was entertainmentwebsite TMZ die hun huwelijkspapieren ontdekte en daaruit bleek dat Kiari Kendrell Cephus en Belcalis Marlenis Almanzar - hun echte namen - al sinds september 2017 getrouwd waren.

Dat was vooral vreemd omdat de twee een maand later in oktober zogezegd hun verloving hadden aangekondigd, en dat kon Cardi B bewijzen met een knoert van een ring om haar vinger. Ondertussen heeft ze op Twitter wel toegegeven dat ze inderdaad al langer getrouwd zijn, maar dat ze een beetje privacy voor henzelf wou.

Zonder jurk en make-up

"Er zijn veel momenten die deel met de wereld, maar er zijn ook veel momenten die ik voor mezelf wil houden. Trouwen hoort daar bij", reageert ze. "Op een morgen in september werden we wakker en besloten we om te trouwen. We vonden iemand die ons kon huwen en zo geschiedde, enkel wij twee en mijn neef waren erbij. Ik zei 'I do' zonder jurk, make-up of een ring. Nu zullen jullie wijsneuzen wel stoppen met zeggen dat ik een buitenechtelijk kind krijg."