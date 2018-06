Inter Milaan rondt komst van Radja Nainggolan af

Inter Milaan heeft dinsdag de komst van Radja Nainggolan officieel aangekondigd. De middenvelder komt over van AS Roma en ondertekende een contract tot 2022 bij de Nerazzurri. Met zijn transfer zou zo’n 24 miljoen euro gemoeid zijn. Roma krijgt daarbovenop nog verdediger Davide Santon en middenvelder Nicolo Zaniolo cadeau van Inter.

De 30-jarige Nainggolan, zoon van een Belgische moeder en een Indonesische vader, begon in Antwerpen te voetballen bij de jeugdteams van Tubantia Borgerhout en Germinal Beerschot. In de zomer van 2005, op zestienjarige leeftijd, zette de middenvelder de stap in het onbekende door te tekenen voor de Italiaanse tweedeklasser Piacenza. Na een aanpassingsperiode van drie jaar ontbolsterde ‘Il Ninja’ in Emilië en een transfer naar Cagliari, in de Serie A, volgde. Ook op Sardinië groeide Nainggolan gestaag uit tot een onmisbare basispion.

In januari 2014, na vier seizoenen Cagliari, volgde de overstap naar AS Roma. De Giallorossi huurden de middenvelder het eerste halve seizoen om hem vervolgens definitief over te nemen. Nainggolan veroverde meteen een basisstek bij de Romeinen en kwam in 4,5 seizoen tot 203 officiële duels voor de Giallorossi, en 33 goals. Maar de afgelopen zes maanden verzuurde de relatie tussen speler en club nadat Nainggolan zich tot onvrede van sportief directeur Monchi extrasportief liet opmerken, en de onderhandelingen over een contractverlenging maar bleven aanslepen. De Romeinen duwden de middenvelder daarom naar Inter, tot onvrede van Nainggolan.

Als Rode Duivel is de carrière van de Antwerpenaar op z’n zachtst gezegd woelig te noemen. Nainggolan kwam sinds zijn debuut, in mei 2009 op de Kirin Cup, tot 30 caps (en zes goals). ‘Il Ninja’ schitterde op het EK in Frankrijk in 2016 met twee rake afstandsschoten, tegen Zweden en Wales, maar miste ook twee Wereldbekers. Zowel in 2014 in Brazilië als vorige maand wanneer huidig bondscoach Roberto Martinez zijn selectie bekendmaakte voor de Wereldbeker in Rusland, werd een fitte Nainggolan over het hoofd gezien. Na zijn tweede gemiste Wereldbeker besliste de middenvelder definitief te stoppen als Rode Duivel.