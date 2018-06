Red Flames rouwen om Marc Lesenfants

Het Belgische (vrouwen)voetbal is in rouw. Op hun Twitteraccount melden de Red Flames dinsdag het overlijden van Marc Lesenfants.

Lesenfants was al jaren lid van het Uitvoerend Comité van de KBVB, waar hij zetelde als vertegenwoordiger van het vrouwenvoetbal. Hij was ook delegatieleider van de nationale ploeg. “RIP Marc Lesenfants, onze delegatieleider en voorzitter van Belgisch vrouwenvoetbal. We kunnen jouw liefde voor ons niet omschrijven. Bedank voor alles”, luidt het in een tweet van de Red Flames.

Met #MarcLesenfants verliezen we een warme man, een voorvechter in goede en kwade dagen van het #vrouwenvoetbal. #REDTOGETHER — Ives Serneels (@IvesSerneels) 26 juni 2018

Twee momenten die ik nooit zal vergeten. Toen Marc mij vroeg om bondscoach te worden, in 2011. En vijf jaar later de omhelzing op de luchthaven toen we de EK-kwalificatie vierden. Namens de staf en de @BelRedFlames mijn innige deelneming aan al wie Marc liefhad. #REDTOGETHER pic.twitter.com/s2R26fydul — Ives Serneels (@IvesSerneels) 26 juni 2018

Ook de woordvoerder van de Rode Duivels, Stefan Van Loock, rouwt om het heengaan van Lesenfants. “Triest om van deze bijzonder minzame man afscheid te moeten nemen. Dank voor de fijne momenten, Marc.”