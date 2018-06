Succesvolle Limburgse Molendag

Kaulille

Bocholt - Er werd door de molenaars van de Limburgse molens reikhalzend uitgekeken naar de Limburgse Molendag op 24 juni. Tal van molens openden hun molendeuren, lieten het water op het rad vloeien en zeilden de wieken op.

De Limburgse Molendag bij de Sevensmolen in Kaulille wordt al een eeuwigheid georganiseerd samen met Pasar Bocholt. De fietsers genieten van een drankje in de schaduw van de molen, een ideaal decor voor een rustplaats. Op het einde van de dag keken de Kauliller Molenvrienden terug op een mooi bezoekerscijfer en enkele boeiende ontmoetingen. KVG Bocholt-Bree kwam op bezoek en ze kregen van de molenaars een exclusief inzicht in de werking van de molen, met uitdagingen doe-opdrachten voor de bezoekers.

Volgende grotere activiteit voor de molens in het KempenBroek is de Grenzeloze Molendag op 9 september met unieke en verrassende activiteiten.