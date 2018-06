James Harden is verkozen tot beste speler in NBA

Harden, bijgenaamd ‘The Beard’, een verwijzing naar zijn typerende imposante baard, was het voorbije seizoen goed voor gemiddeld 30,4 punten per wedstrijd. Geen enkele speler deed beter. Hij leidde de Rockets naar de eerste plaats in het reguliere seizoen maar Houston de titel schenken lukte niet. In de play-offs botsten de Texanen in de finale van de Western Conference op Golden State, dat nadien zijn titel zou verlengen tegen Cleveland. Voor de 28-jarige Harden is het de eerste keer dat hij tot MVP wordt uitgeroepen. Op de erelijst volgt hij Russel Westbrook op.

"She's my backbone.."@JHarden13 thanks his mom for being there every step of the way as he accepts the #KiaMVP award!#ThisIsWhyWePlay #NBAAwards pic.twitter.com/Zw8Yd7whT9