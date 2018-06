Dit is de officiële matchbal voor de knock-out fase van het WK

Adidas Football lanceert vandaag de Telstar Mechta, de officiële matchbal voor de knock-out fase van het WK 2018 in Rusland. De bal zal worden gebruikt vanaf 30 juni.

Het design van de bal is gebaseerd op de kleuren van Rusland. Ook de naam Telstar Mechta heeft te maken het gastland: Mechta is Russisch voor ‘droom’ of ‘ambitie’. Het lettertype is hetzelfde als bij de Telstar 18, de bal die in de groepsfase gebruikt wordt.

Net zoals voorganger Telstar 18 heeft de Telstar Mechta een ingebouwde NFC chip. Daardoor is het voor de gebruiker mogelijk om allerlei data bij te houden via zijn smartphone en om deel te nemen aan verschillende challenges. Het is de eerste keer dat zo’n chip in een officiële wedstrijdbal gebruikt wordt.