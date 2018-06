Daniel Verstappen stelt nieuwe show voor aan design piano's

Maaseik - Pianist en componist Daniel Verstappen, heeft op 21 juni, onder de titel 'Midsummerconcert', zijn nieuwe show voorgesteld aan pers, publiek en genodigden.

Daniel Verstappen, internationaal talent van eigen bodem bracht op de langste avond van het jaar een uniek Midsummerconcert op de prachtige locatie van energiecentrum Intellisol in Maaseik. Naar aanleiding van Daniel zijn nieuwe single 'On my mind' en andere innoverende creaties, mocht hij zijn gloednieuwe show aan pers, publiek en genodigden voorstellen, dit aan zijn eigen ontworpen design piano's. Anna Monaco's prachtige stem mocht natuurlijk niet ontbreken. Ook de verrassende act met twee piano's waarbij Laurens Van Rooyen, bekende pianist uit Nederland samen met Daniel het publiek mochten betoveren. De prachtige zangeressen Goele en Lotte stonden zelfzeker en met een sublieme stem op het podium. De celliste Ekaterina en violiste Marina van het ensemble ISQ uit Brussel, hebben dit geheel mooi aangevuld. Ze voerden het publiek mee naar een magische sfeer van vreugde en inspiratie.

Tal van genodigden, bezoekers en pers genoten volop van het concert, alsook de afterparty met DJ Ruben Heeres.

Daniel is een aanstormend talent dat door diverse muzikale professionals vanuit binnen- en buitenland benaderd wordt vanwege zijn uitermate talent als componist, pianist en performer. Daniel durft ook verder te gaan dan enkel cross-over muziek te componeren en uit te voeren, zo zijn er momenteel de voorbereidingen gestart om ook modernere muziekstijlen als EDM, Dance en Latino i.s.m dj's en internationale artiesten te producen.

Daniel is iemand die geen uitdaging uit de weg gaat en steeds openstaat om samen te werken met artiesten die een meerwaarde kunnen betekenen voor zijn carriere. De komende maanden zal Daniel zich ook onderdompelen in de wondere wereld van componeren en brainstorming om straks de wereld te verrassen met zijn unieke muziekconcepten die vanuit zijn passie voor muziek voorvloeit en dat hij vooral wilt delen met iedereen. Want Daniel hecht ook veel waarde aan het visuele aspect en vindt special effects en mode ook belangrijk. Dit uit zich sterk in zijn videoclips op Youtube en VEVO. Kortom Daniel is een jonge, getalenteerde en gepassioneerde artiest die de verbinding tussen verschillende generaties wilt tot stand brengen. We zullen van deze Limburgse virtuoos nog veel mogen horen in de nabije toekomst.