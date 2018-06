Geen Backaert in definitieve Tour-selectie van Wanty-Groupe Gobert

De Grand Départ van de 105de Tour de France nadert. Onder de 22 ploegen die op 7 juli van start gaan in Noirmoutiers bevindt zich voor het tweede jaar op rij ook Wanty-Groupe Gobert. De Belgische ploeg maakte vandaag zijn definitieve selectie bekend, en daarin is geen plaats voor publiekslieveling Frederick Backaert.

Er is plaats voor drie Belgen in de definitieve selectie van Wanty-Groupe Gobert: Tourdebutant Timothy Dupont, Guillaume Van Keirsbulck, en Thomas Degand. Verder bestaat de selectie uit Guillaume Martin, Marco Minnaard, Yoann Offredo, Andrea Pasqualon en Dion Smith.

Algemeen manager Jean-François Bourlart: “De selectie van de drie laatste renners was niet makkelijk. Maar in de acht vlakke etappes willen we een pure sprinter opstellen. Daarvoor heeft Timothy Dupont het ideale profiel. We hopen dat hij kan wedijveren met de snelle mannen. Vorig jaar haalden we in drie etappes het dagklassement van de ploegen binnen, en ook daarin zal Dupont in de eerste week een belangrijke rol spelen.”

“Dion Smith beschikt over een stijgend vormpeil, zo toont zijn tweede plek in Paris-Chauny afgelopen weekend aan. Hij heeft al een Tour in de benen, en toonde zich het afgelopen jaar in de Ronde van België en de Dauphiné. Onze Nieuw-Zeelander is een allrounder: hij heeft zijn plaats in de eerste week en kan Guillaume Martin bijstaan in het vervolg.”

“Guillaume Van Keirsbulck zal in de openingsweek dan weer een belangrijke rol spelen in het collectief rond Guillaume Martin. Hij zal Martin moeten bijstaan tot in Roubaix, en de ervaring van Van Keirsbulck in waaiers en op kasseien is een pluspunt voor onze Franse klimmer. We hopen hem ook een keer of twee in de ontsnapping te sturen, zoals vorig jaar.”

“In het algemeen wil Wanty-Groupe Gobert zich gedurende drie weken laten zijn zoals vorig jaar: aanvallend en strijdlustig. De ploeg heeft de Tour nauwkeurig voorbereid en verschijnt in haar beste conditie aan de start. Onze prioriteit bestaat eruit Guillaume Martin te beschermen en hem in de best mogelijke positie naar de Alpen te leiden. Daarna is het aan Guillaume op zijn geliefkoosde terrein, het hooggebergte. Guillaume is net als ons ambitieus en dus zullen we er alles aan doen om zijn 23de plek bij zijn debuut te overtreffen.”

Sportdirecteur Hilaire Van der Schueren: “De keuze was zeer moeilijk, en ik hoop dat we ons niet vergist hebben. We moesten een evenwicht zoeken in onze selectie, rekening houdend met de bergetappes, maar ook met de vlakke etappes in de eerste week en de ploegentijdrit. Ik geloof dat Timothy Dupont capabel is om top 5 te sprinten. Van Van Keirsbulck verwacht ik sterk werk in dienst van Martin, zowel in de ploegentijdrit als op de kasseien. De vorm van Smith is in stijgende lijn. Hij is in staat om mooie dingen te laten zien.”

Selectie: Thomas Degand Timothy Dupont Guillaume Martin Marco Minnaard Yoann Offredo Andrea Pasqualon Dion Smith Guillaume Van Keirsbulck

Reserven: Odd Eiking Frederik Backaert