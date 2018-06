Buurtbewoners van Reppelerweg in de ban van de Rode Duivels!

Reppel

Bocholt - Vorige zaterdag hielden de buren van de Reppelerweg, met meer dan 50 deelnemers, hun vierde buurtfeest.

Het feest werd op gang geblazen door de Rode Duivels die hun tweede wedstrijd op het WK speelden. Mede door hun goede wedstrijd en overwinning zat de sfeer er goed in. Knus aan het grote scherm en met de nodige voorzieningen. Gezellig met toeters en bellen.

Ook de niet voetballiefhebbers sloten aan bij de feestelijkheden dat voor de gelegenheid doorging in de sporthal. Het was een gezellig samenzijn waarin allerlei spelen konden gedaan worden. Spelronde begon met een rondje 'vissen' van de even tegen de oneven huisnummers. Winnaars onbekend.

Maar het was ook een namiddag om eens bij te praten met de buren en kennis te maken met nieuwe bewoners. 's Avonds kon jong en oud genieten van een heerlijk BBQ. Als afsluiter kwam de crèmekar iedereen verblijden met heerlijk hoeve ijs.

Het was weer een plezant samenzijn waarbij het feestcomité kosten nog moeite gespaard hadden.