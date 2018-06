Ontwerper Tomas Maier ziet zijn merk verdwijnen

Twee weken geleden nog trok creatief directeur Tomas Maier na zeventien jaar de deur bij Bottega Veneta achter zich dicht en nu is ook bekend geraakt dat zijn eigen label ophoudt te bestaan.

Tegen eind 2018 zal er van het modelabel Tomas Maier geen sprake meer zijn, meldt Women's Wear Daily. Dat nieuws komt er nadat de grootste investeerder, de luxegroep Kering, eerder al had bekendgemaakt dat het afstand wou doen van haar aandelen in het bedrijf. In een statement had het aangegeven dat Maier voortaan de enige eigenaar van zijn gelijknamige merk zou zijn.

Het label, dat vooral gespecialiseerd is in badmode en breigoed en werd opgericht in 1997, had nochtans pas een nieuw management aangesteld en brengt deze zomer nog een collectie uit in samenwerking met Uniqlo.

Turbulente tijden dus voor de Duitse ontwerper die twee weken geleden ook al Bottega Veneta vaarwel zei, waar hij zeventien jaar als creatief directeur was. Daar werd zijn plaats ingenomen door de relatief onbekende Daniel Lee die voordien achter de schermen bij Céline aan de slag was.

Nieuwe strategie

De beslissing van Kering kadert in een nieuwe strategie waarbij het enkele ontwerpers de kans geeft om hun eigen label terug te kopen. Daar ging onder meer Stella McCartney al op in en ook Christopher Kane zou daarover momenteel gesprekken voeren. Bovendien verkocht de Franse luxegroep onlangs ook zijn aandelen in Puma.