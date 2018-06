Meghan Markle is de eerste royal die genomineerd is voor een Teen Choice Award

Meghan Markle behoort nog maar goed en wel tot de Britse koninklijke familie of ze kan al geschiedenis schrijven. Als eerste royal ooit is ze namelijk genomineerd voor een Teen Choice Award, meer bepaald die voor Choice Style Icon.

De Teen Choice Awards zijn zowat de belangrijkste awards die in de VS worden uitgereikt door kinderen tussen de 12 en 19 jaar. Een beetje te vergelijken met Gouden K's van Ketnet dus. Voor het eerst sinds de show in 1999 werd gelanceerd, komt een royal in aanmerking voor een award. Die eer is weggelegd voor niemand minder dan Meghan Markle en dat amper enkele weken nadat ze is toeggetreden tot het Britse koningshuis.

Ze maakt meer bepaald kans op de Choice Style Icon-award die de meest stijvolle ster bekroont. Daarin neemt ze het op tegen Blake Lively, Chadwick Boseman, Harry Styles, Migos en Zendaya. Of ze het haalt, komen we op 12 augustus te weten.

Ook een Emmy?

Daarnaast is bekendgeraakt dat ze momenteel ook in de running is voor een nominatie voor een Emmy in de categorie 'Outstanding Supporting Actress in a Drama Series' voor haar rol als Rachel Zane in de tv-reeks 'Suits'. Of ze kans maakt op dat beeldje weten we op 12 juli.