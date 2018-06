Wat koop je in de solden? Deze trends kan je ook na de zomer nog dragen

Niet alle trends zijn na één seizoen weer afgeschreven en daar kan je in de solden je voordeel mee doen. Wij keken naar de catwalktrends voor volgende winter en maakten een lijstje met trends die je nu al kan shoppen - wie weet met een fikse korting.

Trend 1: Rood

Nood aan kleur in je garderobekast? Met rood zit je zowel deze zomer als deze winter goed. Volledig rode silhouetten werden gespot op de catwalk van Valentino, Antonio Marras en Christian Dior matchten de levendige kleur dan weer met zwart, een stijlvolle klassieker.

Rode culotte - € 180 - Karen Millen, rode jurk - € 192 - Liu Jo, rode, ruimvallende jas - € 69,95 - Zara, rode jurk met print - € 29,95 - Zara, rood hemd met franjes - € 274,95 - Mother of Pearl (Foto's: Catwalk Pictures/ Antonio Marras, Valentino en Christian Dior)

Trend 2: Ruitentroef

Ruiten zijn allesbehalve klassiek in hun meest hedendaagse update. Zo kozen Versace en Marc Jacobs voor kleurrijke ruitenpatronen in paarse, blauwe of groene tinten en hier en daar een vleugje rood en werden ruitjes vrolijk dooréén gemixt bij Calvin Klein en Versace.

Geruite trenchcoat met riem - € 249 - Massimo Dutti, geruite jumpsuit - € 59,95 - Mango, geruite broek - e 29,99 - New Look, geruite, linnen rok - € 49,95 - Zara en geruite overjas - € 59,99 - H&M (Foto's: Catwalk Pictures/ Marc Jacobs, Calvin Klein en Versace)

Trend 3: Moderne cowgirls

Cowboyhoeden, poncho's, etnische Navajoprints en cowboyboots ... de levendige westernstijl diende alweer als inspiratiebron voor heel wat ontwerpers, zoals Alberta Ferretti, Etro en Isabel Marrant.

Lederen, zwart jasje - € 495- Maje, bijhorend zwart, lederen rokje - € 295 - Maje, zwarte cowboyboots - € 195 - Guess, wit hemdje met zwart strikje - € 195 - Maje en wollen gilet uit wol met franjes - € 35,95 - Mango (Foto's: Catwalk Pictures/ Alberta Ferretti, Etro en Isabel Marrant)

Trend 4: Franjes

Geen enkele kleerkast ontsnapt er nog aan. Franjes zijn overal. De voorliefde voor het wilde westen van sommige ontwerpers speelt hierbij zeker een rol, zoals bij Isabel Marant, maar bij Givenchy en Alexander McQueen worden ze vervolgens ook als blikvanger bij avondjurken ingezet.

Zwart jasje met franjes - € 89,95 - Zara, zwarte halterjurk met franjes - € 500 - Karen Millen, zwarte rok met zalmroze franjes - € 19,95 - Zara, lederen shortje met franjes aan de zijkant - € 29,99 - Mango, zwarte top met franjes - € 439 - Twinset (Foto's: Catwalk Pictures/ Isabel Marant, Givenchy en Alexander McQueen)

Trend 5: Zilver

Metallics zijn een blijvertje in het modelandschap en zilver zet de komende winter onvermijdelijk de toon. De zilveren creaties van Erdem, Balmain en Dior zorgen dan ook voor een futuristische toets in het winterse modebeeld.

Zilveren poncho - € 139,95 - Opus, zilveren plooirok - € 498 - Patrizia Pepe, zilveren minirok - € 212 - Patrizia Pepe, zilveren galajurk - € 269 - Ralph Lauren en zilveren legging - € 34,95 - Even & Odd (Foto's: Catwalk Pictures/ Erdem, Christian Dior en Balmain)