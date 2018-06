Li An Wong (19) breekt voet op Graspop, maar wordt daarna op podium gevraagd: “Limp Bizkit droeg een nummer aan mij op”

Dessel -

Li An Wong (19) uit Dessel beleefde op Graspop een nachtmerrie en een droom. Ze had zaterdag haar voet bezeerd bij het crowdsurfen, maar kwam zondag in haar rolstoel opnieuw naar het metalfestival. Zanger Fred Durst van Limp Bizkit vroeg haar prompt op het podium. Als aandenken kreeg Li An drie plectrums van gitarist Wes Boreland.