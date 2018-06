Bestelwagen ramt gevel van De Telegraaf: “Klap in het gezicht van de vrije pers”

De vermoedelijke aanval met een bestelbusje op het pand van De Telegraaf is “een klap in het gezicht van de vrije pers en de Nederlandse democratie”. Zo reageert de Nederlandse premier Mark Rutte. Hij heeft de hoofdredacteur van de krant gesproken om “hem en zijn mensen sterkte” te wensen.

Rutte stelt dat er nog veel onduidelijk is, maar spreekt net als de politie al wel van een “gerichte actie”. Hij verzekert dat de politie er alles aan doet om de dader of daders te pakken. “We zijn alert en waakzaam”, klinkt het.

En ook de Nederlandse Tweede Kamer spreekt van “verschrikkelijk nieuws”. “Schokkend en zeer verontrustend”, tweette VVD-mediawoordvoerder Dilan Yesilgöz. Haar GroenLinks-collega Zihni Özdil wijst erop dat “een aanslag op de media een aanslag is op onze democratie”. De Telegraaf en GroenLinks zijn niet echt twee handen op één buik, maar “dit is natuurlijk volstrekt onacceptabel en verwerpelijk”, tweet ook Kamerlid Tom van der Lee.

Aanslag op de democratie

De algemene secretaris van de Nederlandse journalisten vereniging NVJ heeft het over “een aanval op de journalistiek”. “Je moet je wel erg zorgen maken wat er aan de hand is. Dit moet topprioriteit hebben bij politie en justitie. Journalisten zijn onafhankelijk. Het is een aanslag op de democratie”, zegt algemeen secretaris van de NVJ Thomas Bruning. Hij noemt het incident angstaanjagend. “Maar we moeten ons er absoluut niet van weerhouden om ons werk te doen, maar wel onder veilige omstandigheden.”

Hij verwijst ook naar het incident van vorige week, toen geschoten werd met een raketwerper op een pand waar de uitgever van tijdschriften als Nieuwe Revu, Panorama, Playboy en Grazia is gevestigd. “Wat het ook is het lijkt toch een zeker een aanval op de journalistiek. Afgelopen vrijdag al de aanval op het gebouw van Panorama en nu dit.”

Bruning zegt dat de NVJ snel in gesprek zal gaan met politie, justitie en de hoofdredactie van De Telegraaf.

De politie is nog steeds op zoek naar de dader. De bestuurder van de bestelwagen zou gevlucht zijn in een donkerkleurige Audi - en niet in een BMW zoals eerder gemeld was. Het zou om twee daders gaan: de bestuurder van de bestelauto en die van de Audi.