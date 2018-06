Peer -

In een bandencentrale in de Industrieweg in Peer woedt een zware brand. Het vuur brak rond 6.45 uur vanmorgen uit. De bedrijfshal staat in lichterlaaie. Ook een aanpalend huis zou al vuur hebben gevat. De brandweer is bezig met de bluswerken en vraagt omwonenden om ramen en deuren te sluiten.