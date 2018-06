Begrafenis uitgesteld nadat priester onwel wordt en rouwenden aanrijdt

In Dublin zijn dertien mensen gewond geraakt, onder wie twee ernstig, toen een wagen inreed op een groep rouwenden die aan een kerk stonden te wachten voor het begin van een begrafenis. De bestuurder zou de priester geweest zijn, die onwel werd achter het stuur.

Volgens een getuige stonden maandagochtend rond 10.20 uur ongeveer 200 mensen te wachten aan de Church of Immaculate Conception in Clondalkin (Dublin) tot de lijkwagen zou aankomen, toen ze plots een “vreselijke knal” hoorden. “Het klonk alsof de kerk instortte, het geluid was ongelofelijk.” De knal werd gevolgd door geschreeuw en gehuil. Een wagen bleek ingereden te zijn op de rouwenden.

Verschillende mensen zaten volgens getuigen gekneld onder het voertuig, anderen lagen op de grond. Omstanders slaagden er niet in de auto op te tillen.

De hulpdiensten kwamen vrij snel massaal ter plaatse. Zeven gewonden moesten naar het ziekenhuis gebracht worden. Onder hen ook de priester, die de bestuurder van de wagen zou geweest zijn. Hij zou een hartaanval hebben gekregen achter het stuur. “De bestuurder viel neer in de passagierszetel, en dan waren er mensen die zich om hem bekommerden”, vertelt een getuige.

In totaal raakten dertien mensen gewond, van wie twee in kritieke toestand waren. Zes mensen hadden slechts lichte verwondingen en werden ter plaatse verzorgd. Volgens getuigen waren veel aanwezigen ook in shock.

De begrafenis moest worden uitgesteld tot de namiddag.

Foto: BELGAIMAGE

