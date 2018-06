Alonso: "Er zijn nog andere teams dan McLaren"

Fernando Alonso laat weten in een vraaggesprek met ‘The Times’ dat zijn prioriteit de Formule 1 blijft maar dat hij verder wil kijken dan alleen maar zijn huidige team McLaren.

Met een aflopend contract op het einde van dit seizoen krijgt Fernando Alonso de laatste tijd bijna uitsluitend vragen over zijn toekomst. De laatste geruchten vertellen dat de Spanjaard op het einde van dit seizoen de F1 de rug toekeert en aan de slag zal gaan in de IndyCar voor McLaren.

Het lijkt er echter op dat hij niet geïnteresseerd is in een volledig seizoen in de IndyCar maar enkel in de Indy 500, het laatste ontbrekende puzzelstuk in zijn jacht naar de felbegeerde ‘Triple Crown.’ Alonso wil benadrukken dat de Formule 1 zijn prioriteit blijft maar hij is verbaasd over het feit dat iedereen denkt dat hij geen andere mogelijkheden dan McLaren zou hebben.

We zullen zien wat de toekomst brengt

“Ik weet niet waar het idee vandaan komt dat ik enkel bij McLaren zou blijven of anders zou stoppen met F1,” aldus Alonso. “Ik denk dat er nog andere teams zijn. Op dit moment zien we drie teams die er bovenuit steken en daar is er ook beweging want er zijn rijders wiens contract op het einde van het jaar afloopt. We zullen wel zien wat er zal gebeuren.”

De tweevoudige wereldkampioen geeft wel aan dat hij eerst wil afwegen wat hij volgend jaar wil doen. Zich volledig op de F1 concentreren of zijn ultieme doel, de Triple Crown’ verder nastreven.

Niemand doet beter dan mij

“Ik heb nog steeds het talent en de toewijding die nodig is om voor de wereldtitel te vechten. Momenteel zie ik geen enkele rijder in de paddock die op een hoger niveau dan ik presteert,” legt Alonso uit aan de hand van zijn prestaties ten opzichte van zijn teamgenoot Stoffel Vandoorne. Er is niemand die beter doet in de onderlinge duels met zijn teamgenoot dit seizoen, zowel in de kwalificaties als in de races.

Sinds zijn debuut in de Formule 1 heeft Alonso de sport zien evolueren.

“Toen ik begon in de F1 waren er misschien wat meer mogelijkheden voor de privéteams,” aldus de Spanjaard. “Ik herinner me nog dat Jordan met Frentzen en Trulli meevocht voor de wereldtitel. Er was ook nog de bandenoorlog tussen Bridgestone en Michelin die voor meer mogelijkheden zorgde, het was minder voorspelbaar en dat was goed voor de sport. Maar uiteindelijk blijft het toch de elite-klasse die met de prijzen aan de haal gaat.”

Iedereen dezelfde wagen zou ideaal zijn

Net zoals elke rijder vertelt Alonso dat hij liever wil zien dat de rijders het verschil kunnen maken maar tegelijkertijd beseft hij ook dat dat moeilijk is in de Formule 1.

“In een ideaal scenario zouden we met F2-bolides rijden, allemaal hetzelfde materiaal,” gaat de Spanjaard verder. “Dat zou een fantastisch spektakel opleveren omdat het enkel de rijders zijn die het verschil maken, ik besef echter ook dat het in de F1 nooit zover zal komen. Ik denk dat er nog wat dingen op strategisch vlak, of op andere vlakken, zijn die kunnen toegevoegd worden aan de sport,” besluit Alonso.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: