“Ronaldo boos? Dat is normaal”

“We moeten beter doen en aan zelfkritiek doen. We slikten vijf doelpunten in drie wedstrijden. Zo zal het niet lukken om tot het einde in het toernooi te blijven”, zo verklaarde de Spaanse bondscoach Fernando Hierro maandag na afloop van het 2-2 gelijkspel tegen Marokko op de laatste speeldag in WK-groep B. De Portugese bondscoach Fernando Santos vond het dan weer normaal dat zijn sterspeler Ronaldo boos was.

Spanje kroonde zich zo met veel moeite tot poulewinnaar, Portugal bleef immers eveneens op een draw steken tegen Iran: 1-1. “We zeiden gisteren dat we in moeilijkheden zouden komen tegen Marokko, want het heeft een heel goede selectie. Ze verloren twee wedstrijden met 1-0, terwijl ze beter hadden verdiend”, stelde Hierro, die vlak voor het WK overnam van de ontslagen Julen Lopetegui. “Maar ondanks alle moeilijkheden zijn we toch eerste in onze groep. Dat was het doel.”

In de achtste finales spelen de Spanjaarden tegen gastland Rusland. “De Russen zullen op veel supporters kunnen rekenen. Maar een wedstrijd win je op het terrein, niet ernaast. We hebben spelers die het gewoon zijn om in zo’n sfeer te spelen. We hebben de drie wedstrijden van Rusland gezien. We weten dat het een moeilijke tegenstander is. Nu weten we hoe het werkt: ofwel winnen we ofwel pakken we onze valiezen en keren we terug naar huis. Op 1 juli (wanneer Spanje het tegen Rusland opneemt) weten we of we het kampioenengeluk aan onze zijde hebben.”

Marokko was nog voor het duel met Spanje uitgeschakeld voor de achtste finales, het beëindigt het WK met 1 punt. “We hadden heel graag Spanje geklopt, daarvoor waren we hier vanavond”, verklaarde de Marokkaanse bondscoach Hervé Renard. “Ons hele team moet geprezen worden voor dit WK. We hadden een gebrek aan ervaring, maar we waren er dan ook 20 jaar lang niet bij op het WK.”

Fernando Santos is op zijn hoede voor “absolute topspelers” van Uruguay

De gemiste penalty van Cristiano Ronaldo werd Portugal maandag bijna fataal op de derde speeldag in WK-groep B tegen Iran. Na het 1-1 gelijkspel staat de Europese kampioen toch in de achtste finales.

“Het is belangrijk om al aan de volgende wedstrijd te denken”, zei de Portugese bondscoach Fernando Santos. “We moeten onze opponent leren kennen en ons mentaal en fysiek goed voorbereiden, of het nu Uruguay dan wel het gastland is. Al geniet het gastland natuurlijk grote steun, Rusland speelde tot dusver een heel goed toernooi. Uruguay heeft dan weer veel kwaliteit en absolute topspelers. Ze zijn allemaal fantastisch, maar dat geldt ook voor Portugal. We hebben onze wapens en zullen trachten te winnen.”

Cristiano Ronaldo was allerminst in goede stemming na de wedstrijd. “Dat is normaal”, vervolgde Santos. “Spelers als hij willen altijd winnen en de beste zijn. Wanneer dat niet lukt, is hij boos.”

Karim Ansarifard maakte in de blessuretijd de gelijkmaker vanaf de strafschopstip. Taremi had nog de 1-2 en de kwalificatie aan de voet. Maar de Iraniër besloot in het zijnet, waardoor Portugal aan de uitschakeling ontsnapte. “Dit is zo’n grote ontgoocheling voor ons”, liet rechtsbuiten Alireza Jahanbakhsh optekenen. “We hadden een grote kans op het einde van de wedstrijd. We hadden kunnen scoren en de drie punten pakken.” Iran werd uiteindelijk derde met 4 punten.