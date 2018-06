Westerlo vindt aanvallende versterking in Frankrijk

1B-club KVC Westerlo heeft maandag de transfer van aanvaller Ambroise Gboho aangekondigd. De Franse Ivoriaan komt over van de Franse derdeklasser Les Herbiers en tekende in ‘t Kuipke een contract voor drie seizoenen.

De 23-jarige Gboho deed het voorbije seizoen met zijn club Les Herbiers de Franse voetbalwereld op zijn grondvesten daveren. De derdeklasser speelde het klaar om de Franse bekerfinale te bereiken. Daarin was PSG van Rode Duivel Thomas Meunier met 2-0 te sterk. Gboho startte in de finale op de bank, maar mocht het laatste halfuur invallen. In totaal kwam hij vorig seizoen tot dertig officiële duels en negen goals.

De centrumspits maakte vorige zomer nog maar de overstap naar Les Herbiers. Voordien was hij in Frankrijk aan de slag bij FC Chauray, Stade Renners en SAS Epinal.

Gboho trainde al een eerste keer mee met de Kemphanen en deed nadien zijn verhaal op de clubwebsite. “Eerlijk gezegd had ik nog nooit van de club gehoord. Ik ken weinig clubs in België, omdat ik het gewoon niet zo volg. Maar ik had meteen de smaak te pakken toen ze mij contacteerden. De coach vertelde mij dat ik mezelf hier zeker nog kan verbeteren. En dat is ook wat ik wil. Ik droom van een mooi seizoen met veel doelpunten. Natuurlijk wil ik ook hoog eindigen in het klassement. Als ik kijk naar de kwaliteit deze voormiddag op training moet dit wel lukken. De lat ligt hier toch wat hoger dan bij mijn vorige club.”