ankaraDe Turkse presidents- en parlementsverkiezingen van zondag zijn, ondanks heel wat onregelmatigheden, “over het algemeen correct verlopen”, zeggen Europese waarnemers. Ze zagen wel een gebrek aan gelijke kansen voor de andere kandidaten in de kiescampagne. Gisteren bleek ook dat president Recep Tayyip Erdogan in geen enkel Europees land zoveel stemmen kreeg als in België. Driekwart van de Belgische Turken koos voor hem, een pak meer dan de 52,4 procent die Erdogan in eigen land kreeg.