In het NAC in Houthalen-Helchteren is Bulen Per maandagavond door het gemeentebestuur gehuldigd omdat hij in februari zijn schoonvader Patrick Degeneffe het leven had gered. De vijftiger was in de omgeving van de Ranusstraat in een moeras gesukkeld. Na een alarmerend telefoontje liep Bulen zich de benen van onder het lijf om zijn schoonvader terug te vinden, de hulpdiensten te verwittigen en het slachtoffer te stabiliseren zodat hij niet nog dieper wegzakte.