LAATSTE KANS OP EERHERSTEL

Na de 1 op 6 tegen IJsland en Kroatië rommelt het bij Argentinië. De vicewereldkampioen van 2014 moét vandaag winnen van Nigeria en hopen dat IJsland niet wint van Kroatië, dat al zeker is van de achtste finales. Het is dus van moeten voor Messi en co, maar de aanloop naar dit cruciale duel voorspelde niet veel goeds. Geluiden over een vechtpartij, een ontslag van de bondscoach en een spelersopstand zorgden voor nog meer onrust. “We moeten als een verenigd Argentinië aan de aftrap staan”, riep Javier Mascherano op tot eendracht.