Wrak van B17-bommenwerper rust op bodem van Noordzee

OOSTENDETijdens archeologisch onderzoek in de Noordzee is vorig jaar een wraksite gevonden waar een Amerikaanse B17-bommenwerper uit de Tweede Wereldoorlog rust. Dat hebben West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé, als ontvanger van cultureel erfgoed op de Noordzee, en hoofdonderzoeker aan het Vlaams Instituut voor de Zee Sven Van Haelst gisteren aangekondigd. In hetzelfde gebied werden ook nog brokstukken van Duitse en Britse jachtvliegtuigen gevonden.