Nadal bevestigt zijn wederoptreden op gras op exhibitietoernooi van Hurlingham

Na zijn zege op Roland Garros kwam de Spanjaard Rafael Nadal (ATP 2) nog niet in actie op gras. Om toch minstens twee voorbereidingsduels in de benen te hebben voor Wimbledon (2-15 juli) bevestigde hij maandag op sociale media te zullen deelnemen aan het exhibitietoernooi van Hurlingham in Londen.