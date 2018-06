Honderd bomen moeten sneuvelen voor Duits concert Ed Sheeran, maar er is veel verzet

Nadat Ed Sheeran zondag heeft opgetreden op de wei van Werchter, zet de rosse Britse singer-songwriter zijn tournee door Europa verder. Op 22 juli strijkt hij neer in het Duitse Düsseldorf, al lijkt dat nog verre van zeker. Voor zijn openluchtconcert moeten mogelijk 100 bomen gekapt worden, en dat is niet naar ieders zin. Woensdag wordt beslist.

Toen het concert van Ed Sheeran op 22 juli in Düsseldorf aangekondigd werd, veroorzaakte dat een stormloop op tickets. De 85.000 tickets waren in geen tijd de deur uit. Enkele maanden later staat er echter nog steeds een groot vraagteken achter het concert.

Om genoeg ruimte te hebben voor het podium en het publiek, moeten zeker honderd bomen op de grote parking gekapt worden. Een idee waar natuurorganisaties van huiveren. Zij spanden enkele partijen uit de gemeenteraad voor hun kar en vragen dat het concert geannuleerd wordt. Hun motto: “De stad heeft elke boom nodig.”

Zowel de concertorganisator als Thomas Geisel, de burgemeester van de stad, lijken dus met een probleem te zitten. Geisel zei de organisaties wel dat hij hen zou compenseren voor het verlies van de bomen, bijvoorbeeld door er elders wat te planten, maar veel steun kreeg hij daar niet voor. De burgervader staat ook niet al stevig in zijn schoenen, want hij heeft geen meerderheid in zijn gemeente.

Een commissie beslist woensdag over het concert.