Ook tijdens het WK laat onze huisanalist Johan Boskamp zijn licht schijnen over prangende thema's. En zoals gewoonlijk neemt de Rotterdammer geen blad voor de mond.

“Wat hebben topploegen het dit tornooi lastig tegen de kleintjes. Het had niet veel gescheeld of Cristiano Ronaldo zat nu op het vliegtuig naar huis. Portugal had het ontzettend moeilijk met dat ...