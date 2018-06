Nu al recordaantal strafschoppen op een WK

Nu iets meer dan de helft van de wedstrijden op het WK in Rusland is afgewerkt, is het penaltyrecord al gesneuveld. De strafschoppen die Portugal én Iran maandag op de derde en laatste speeldag in groep B kregen, waren al de negentiende en twintigste penalty van het toernooi. Het vorige record, achttien, werd bereikt op de WK’s van 1990, 1998 en 2002.

De Video Assistant Referee (VAR), voor het eerst aanwezig op een WK, speelt een grote rol in het aantal toegekende strafschoppen. De VAR was betrokken bij acht van de negentien gefloten elfmeters, ofwel ter bevestiging van een beslissing ofwel om de scheidsrechter te wijzen op een gemiste overtreding.

In Iran-Portugal beging Ezatolahi in de 50e minuut een overtreding op Cristiano Ronaldo in de zestienmeter. De Portugese superster liet het echter liggen vanaf de stip, al mocht de redding van Beiranvand er wel zijn.

In de 88e minuut belandde de bal tegen de hand van Cédric en de VAR besliste opnieuw strafschop. Karim Ansarifard liet de kans niét liggen en zorgde voor de 1-1-eindstand.