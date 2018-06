Zware brand in dichtbevolkte wijk naast Noordstation: tien woningen ontruimd, hevige rookontwikkeling

Er woedde maandagavond een zware brand in een dichtbevolkte wijk in Schaarbeek, net achter het Brusselse Noordstation. Tien woningen in de buurt werden ontruimd, slachtoffers vielen er niet.

De dakbrand ontstond rond 19.20 uur op een bouwwerf, gelegen op de hoek van de Brabantstraat en de Aarschotstraat in Schaarbeek. De brandweer kwam met een hoop manschappen ter plaatse om het vuur onder controle te krijgen. Volgens de eerste vaststellingen waren er geen gewonden of slachtoffers te betreuren.

De straten in de buurt werden afgesloten en een tiental woningen in de straat werd ontruimd. De rook was van heel ver waar te nemen. Veel kijklustigen hadden aan de afsluiting plaatsgenomen om te zien wat er aan de hand was.

De rook had geen impact op het treinverkeer in Brussel, meldt Infrabel aan onze redactie

