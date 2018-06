Andy Murray boekt eerste zege in bijna een jaar

Andy Murray (ATP 156) heeft voor het eerst in bijna een jaar weer een officiële tenniszege geboekt. De Schot won in de eerste ronde van het ATP-toernooi in Eastbourne (gras/661.085 euro) van de Zwitser Stan Wawrinka in twee sets (6-1 en 6-3). Zijn vorige overwinning dateerde van Wimbledon vorig jaar.