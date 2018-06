Nog meer pech voor Belgian Lions: Tumba moet selectie geblesseerd verlaten

Kevin Tumba moet met een voetblessure afhaken voor de komende twee WK-kwalificatiewedstrijden van de Belgian Lions. Dat werd maandag duidelijk na een scan. Quentin Serron blijft met een vingerblessure hoogst twijfelachtig en ondergaat een nieuwe scan. Haris Bratanovic wordt allicht opgeroepen als vervanger. Dat maakte de Belgische basketbalbond maandag bekend. Eerder moesten ook Jean Salumu, Jean-Marc Mwema, Thomas Akyazili en Hans Vanwijn geblesseerd afhaken.

De Belgian Lions, die op de vierde en laatste plaats staan in kwalificatiegroep E, ontvangen op vrijdag 29 juni en maandag 2 juli respectievelijk Rusland en Bosnië-Herzegovina in de Antwerpse Lotto Arena. Om nog kans te maken op een ticket voor de tweede kwalificatieronde voor het WK van 2019 in China, moeten de Belgian Lions beide wedstrijden (met een minimum van 8 punten verschil tegen Rusland en 3 punten tegen Bosnië) winnen.

De eerste drie ploegen van elke groep stoten door naar de tweede ronde. Die gaat van start in september 2018. De 24 gekwalificeerde ploegen zullen in vier groepen van elk zes teams worden verdeeld. De teams die bij de eerste drie eindigen in hun groep mogen deelnemen aan het WK in China, dat tussen 31 augustus en 15 september 2019 plaatsvindt.