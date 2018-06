WTA nomineert Elise Mertens voor Heart Award

De WTA heeft maandag Elise Mertens genomineerd voor de Heart Award, een trofee die de prestaties van speelsters bekroond in de landencompetitie van het vrouwentennis. Mertens verdient de nominatie op basis van haar prestatie in de barragewedstrijden voor het behoud in de Fed Cup, in april in Italië (0-4 zege).

Mertens won in Genua haar drie ontmoetingen. De Limburgse versloeg achtereenvolgens Jasmine Paolini en Sara Errani in haar enkelpartijen en won, aan de zijde van Kirsten Flipkens, ook nog het overbodige dubbelspel.

De 22-jarige Mertens won zes van haar zeven laatste enkelpartijen in Fed Cup-dienstverband. Haar enige nederlaag in die reeks was de verliespartij tegen de Franse Kristina Mladenovic in februari dit jaar tijdens de eerste ronde. In totaal telt Mertens acht zeges en twee nederlagen op haar Fed Cup-palmares.

De andere genomineerde spelesters worden de komende dagen bekendgemaakt. De winnares wordt op 6 juli gehuldigd.