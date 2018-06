Duitsland schorst twee provocerende stafleden

De Duitse voetbalbond DFB heeft twee stafleden van de Mannschaft voorlopig op non-actief gezet. Teamleider Georg Behlau en Ulrich Voigt van de media-afdeling misdroegen zich zaterdag na de zwaarbevochten zege in blessuretijd op Zweden (2-1). Ze vierden de winnende treffer in blessuretijd van Toni Kroos door naar de bank van Zweden te rennen en daar te juichen.

Het leidde tot woedende reacties en veel tumult langs de lijn. De doorgaans zo rustige bondscoach Janne Andersson was zo boos, dat hij de Duitsers bijna aanvloog. 'We hebben 95 minuten gevochten op het veld. Als het laatste fluitsignaal klinkt, geef je elkaar een hand en ga je weg', zei Andersson. 'Maar sommige Duitsers gedroegen zich niet op een nette manier en wreven het er bij ons in.'

Reinhard Grindel, de voorzitter van de DFB, bood direct excuses aan bij zijn Zweedse collega. De tuchtcommissie van de FIFA heeft een onderzoek ingesteld. Ongeacht de uitslag daarvan, heeft de DFB zelf al ingegrepen. De twee betrokken stafleden mogen zich woensdag niet in het stadion vertonen tijdens de laatste groepswedstrijd tegen Zuid-Korea.