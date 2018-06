Van Uytvanck knokt zich in drie sets naar tweede ronde in Eastbourne

Alison Van Uytvanck (WTA 46) heeft zich maandag moeizaam geplaatst voor de tweede ronde van het WTA-toernooi in Eastbourne (gras/...). De Grimbergse klopte in haar eerste duel de Australische Samantha Stosur (WTA 86), die een uitnodiging kreeg van de organisatie, na twee uur en 42 minuten tennis in drie sets (5-7, 7-6 (7/3) en 6-3).

De 24-jarige Van Uytvanck liet in de eerste set een 5-1 voorsprong uit de handen glippen en verloor die set nog met 7-5. In de twee volgende sets zette - weliswaar met moeite - orde op zaken (7-6 (7/3) en 6-3). Van Uytvanck neemt het in de tweede ronde in Eastbourne op tegen de Russische Daria Kasatkina (WTA 14), het zevende reekshoofd, die als coach Philippe Dehaes heeft.

Elise Mertens (WTA 15) was vrij in de eerste ronde. Zij treft in de tweede ronde de Russische Svetlana Kuznetsova (WTA 57). Mertens dubbelt in Eastbourne ook opnieuw aan de zijde van de Nederlandse Demi Schuurs. In de eerste ronde treft de tandem van de Lage Landen al meteen het eerste reekshoofd, de Tsjechische vrouwen Sestina Hlavackova en Barbora Strycova. Mertens en Schuurs verloren zondag nog de dubbelfinale in Birmingham.