Salah niet aanwezig op persconferentie en foto Man van de Match

De Egyptische aanvaller Mohamed Salah was niet aanwezig op de persconferentie na het verlies van Egypte tegen Saoedi-Arabië op het WK, waarbij hij tot Man van de Match was verkozen. Salah, die de score opende in de 22e minuut, liet zich ook niet fotograferen met de prijs, die door een bierproducent wordt gesponsord.

De Liverpool-aanvaller zei aan het Duitse persagentschap DPA dat hij de prijs had ontvangen, maar niet op de foto wou omdat de prijs van een bierproducent kwam, wat tegenstrijdig met de islam is.

“Ik weet niet waarom Salah hier niet is”, zei zijn bondscoach Hector Cuper tijdens de persconferentie. “Ik weet dat hij bij de dokter was, maar ik kan niet bevestigen waarom hij hier nu niet is.”

Salah viel als tweede speler van het Egyptische team in de prijzen op dit WK. Na het verlies tegen Uruguay op 17 juni (1-0) was doelman Mohammed Al-Shennawi Man van de Match. Hij aanvaardde de prijs niet vanwege de sponsor, zo meldden Egyptische media toen.

Voor de wedstrijd in Volgograd op maandag, werd in de media gespeculeerd dat Salah ongelukkig zou zijn omdat hij voor propagandadoeleinden zou zijn gebruikt toen het Egyptische team zijn WK-uitvalsbasis had in Grozny in Tsjetsjenië. De autoritaire Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov had Salah het ereburgerschap van Tsjetsjenië verleend tijdens een feestmaal van de Egyptische WK-selectie.

Dat Salah overweegt te stoppen als international, heeft het team eerder al ontkend als “ongefundeerd”.