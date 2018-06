Al 2.000 merkwaardige Limburgse bomen in kaart gebracht, zoektocht gaat voort

Gingelom - In Limburg staan enkele duizenden pareltjes van bomen. Net iets meer dan tweeduizend van die merkwaardige bomen zijn intussen door de Bomenwerkgroep in kaart gebracht en opgemeten. De werkgroep denkt nog ongeveer drie jaar werk te hebben met de inventarisatie van de merkwaardige Limburgse bomen. Boom nummer 2.000 staat alvast op de speelplaats van De Kleurenboom in Montenaken (Gingelom) en werd maandag in de kijker gezet.

De zoektocht naar merkwaardige bomen op Limburgse bodem gaat over enkele maanden zijn derde jaar in. In oktober 2016 ging de Bomenwerkgroep aan de slag en het werk lijkt nog lang niet klaar. Via de website ...