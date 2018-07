Deze 5 trends spot je binnenkort op elk festival

Coachella trapte de festivalzomer af in LA en nu de zon ook in België schijnt, kan het partyseizoen ook bij ons beginnen. Enter: coole en zwoele festivaloutfits. In de VS zagen we een eclectische mix: van streetwear geïnspireerde silhouetten - afgewerkt met heuptasjes en kleine zonnebrillen - over boho bloemige ensembles tot uiteraard veel glitter en sparkle. Hieronder alle ‘Chella' trends die je naar onze festivals moet katapulteren.

1. Texas, baby

Yee-haw, western vibes alom. Rodeo items zijn in, start met cowboy botjes en combineer met bloemige jurken of luchtige kimono. Ook jasjes en tasjes met kwasten, studs en fringes zijn een populaire keuze, of wat dacht je van een bandana in je haar?

2. Crochet, ofte: haakwerk

Jup, de festivalklassieker is terug. Brei- en haakwerk vullen de weide en zijn nòg prominenter aanwezig dan vorige jaren. Vooral mooi in combinatie met kwastjestassen en jeans.

3. Wit op jeans

Als er één outfit op het lijf van zowat élk model werd gespot (denk: Bella Hadid en Romee Strijd) dan is het de combo jeans en wit. Jeans liefst onderaan, wit bovenaan. De durvers kiezen een cropped top - ga voor gehaakt! - maar een oversized witte pull op een korte jeansshort is even leuk. Werk af met gouden armbanden, oorbellen en kettingen.

4. Patches overal

Op een jeans, op je truitje of op je hemd. Strijkapplicaties zie je overal. Op de festivalweide komen ze vooral terug in de vorm van bloemen, flamingo’s of cactussen. Stitch it!

5. Alles met rafels

Niet enkel je jeansbroek kan onderaan gerafeld zijn, ook slippers krijgen tegenwoordig een ‘kapot’look. Tijdens een festival hét ideale moment om zoiets te dragen.