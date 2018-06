Eindelijk na zeven jaar weer controles op ecocheques

Hasselt -

De voorbije maanden hebben meer dan driehonderd Belgische handelaren anonieme controleurs over de vloer gekregen om na te gaan of ze de wetgeving op ecocheques respecteerden. Dat was sinds 2011 niet meer gecontroleerd. Na een eerste bezoek in maart of april kregen de overtreders een waarschuwing en een herkansing in mei. Na die tweede reeks controles was 98 procent van de bezochte handelaren in orde. Vier winkels in het land mogen geen ecocheques meer aanvaarden.