Limburg stevent af op extreem droge periode: “Als we niet sproeien wordt onze oogst een drama”

Maaseik -

Limburg stevent af op een periode van extreme droogte. Volgens de weerkaarten zal er de komende tien dagen geen druppel regen vallen. En dat is vooral slecht nieuws voor de boeren. “Als we onze velden niet permanent blijven besproeien, wordt onze oogst een drama”, zegt landbouwer Johan Peusens uit Maaseik. Weerman Frank Deboosere roept burgers ondertussen op om extra zuinig te zijn met leidingwater. “Al is er met de bevoorrading van het drinkwater nog geen probleem”, klinkt het geruststellend bij Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V).